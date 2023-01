SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A produtora de cinema Nataly Mega se manifestou nas redes sociais com uma mensagem lamentando o fim do "bom" relacionamento de oito anos -sendo cinco como casados- com o humorista Fábio Porchat. Eles decidiram pela separação pela divergência no desejo de terem filhos.

Ela compartilhou o anúncio do divórcio feito pelo artista no Instagram e escreveu que não estava sendo fácil colocar um ponto final na história de amor vivida desde 2015.

"É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é", disse.

Assim como Fábio Porchart garantiu que a amizade e carinho continuam, Nataly afirmou que seguirá torcendo pelo sucesso do ex-marido.

"Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto!", completou.

Na sexta (23), Fábio Porchat comunicou o fim do casamento com Nataly Mega nas redes sociais. Ele revelou que o desejo dela em ter filhos acabou fazendo ambos optarem em seguir a vida com seus projetos pessoais.

"Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado", disse Porchat.

Segundo o humorista, eles estavam dialogando sobre os rumos contrários no relacionamento há dois meses e haviam decidido fazer o anúncio da separação após o Carnaval. No entanto, eles anteciparam o comunicado em virtude do vazamento na mídia.

"Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", explicou.

Quase em toda entrevista após o casamento com Nataly Mega, Fábio Porchat afirmava que via a ideia de se tornar pai perigosa pelos efeitos que a criança poderia trazer para a vida do casal.

Em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Álvaro Leme, em 2018, Porchat afirmava que temia a paternidade por não saber o que a criança se tornaria no futuro e que assunto era bem resolvido dentro do casamento.

"Eu tenho pavor de filho. Criança é o máximo, eu amo criança. Mas criança morre, criança vira traficante, criança põe fogo na tua casa. Você organiza sua vida bonitinha, vem a criança e bagunça com tudo aquilo. Tenho medo porque eu não sei como é que você educa as crianças nesse país horrível de educação e violência, nesse mundo de coisas horríveis que acontecem, vem alguém e rouba seu filho, seu filho fica viciado em crack. Eu só penso em coisas terríveis", declarou.

Dois anos depois, o humorista declarou que não planejava ter um filho junto com Nataly Mega em razão do medo da criança atrapalhar a relação entre o casal.

"É um inferno ter filho. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz, a gente compra as maluquices um do outro. E filho atrapalha", disse ele, em entrevista ao jornal O Globo, em 2020.