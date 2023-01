SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irmão mais novo e paulista do Rock in Rio, o The Town vai ter ingressos à venda a partir da primeira semana de março, informou o empresário Roberto Medina, seu criador, em entrevista à Folha de S.Paulo.

O festival, que ainda não divulgou quais artistas vai escalar, além dos já anunciados Criolo, Foo Fighters, Iza e Ludmilla, acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, na zona Sul de São Paulo, que também sedia o Lollapalooza.

O espaço passará por uma reforma financiada pela prefeitura e terá uma rede de esgoto que promete substituir os banheiros químicos, alvo de reclamação constante dos visitantes.

As mudanças também incluem a instalação de grama sintética sobre o espaço, para que não haja lama caso chova, e a criação de dutos subterrâneos para que os fios de eletricidade que mantêm a operação do festival não fiquem expostos sobre o chão.