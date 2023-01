SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira e Miss Alemanha 2022 Domitila Barros, confirmada como uma das integrantes do time Camarote no BBB 23, é corajosa e de fácil adaptação. É o que diz a mãe da ativista social, que afirma que a filha pediu uma vaga no reality show depois que gravou uma entrevista para o programa "Conversa com Bial".

Roberta Barros conta que a relação da família com o país europeu começou bem cedo, quando a Miss ainda era criança. Ela e a mãe iam com frequência para a Alemanha por conta de serviços sociais que faziam. "Criamos o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas e a gente ia sempre para a Europa fazer palestras sobre o projeto. A gente ficava na casa das pessoas. Depois de um tempo, uma família convidou a Domitila para passar um tempo na Alemanha", explica.

"Eles se surpreenderam porque ela aprendeu a falar alemão muito rápido. Após isso, eles sempre convidavam a Domitila para passar o mês de férias da escola lá para treinar o alemão. Depois disso, aos 14 anos, foi estudar lá", afirma em entrevista para a revista Quem.

Já adulta e estabelecida no país, Domitila --que adora um desafio, segundo a mãe-- deixou para trás as oportunidades que estava tendo no ramo da publicidade para ingressar no programa. "Ela se adapta muito fácil aos lugares. Sempre gostou muito de conhecer outras pessoas e culturas, é uma pessoa que não se acomoda e não para", conta Roberta.