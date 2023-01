SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que Shakira está revoltada com seu ex-marido, o jogador espanhol Gerard Piqué. É o que a colombiana dá a entender na letra de "Shakira Bzrp Music Sessions 53", single lançado na última quarta-feira cujo clipe ultrapassou cem milhões de visualizações no YouTube. No Spotify, a canção já tem quase 30 milhões reproduções.

A música tem feito burburinho nas redes sociais porque a cantora, que se separou do jogador de futebol Piqué no ano passado, foi direta ao criticar o ex na letra. "Tanto que você dá uma de campeão / E quando mais precisei, você mostrou sua pior versão / Desejo que você fique bem com minha suposta substituta / Ah, muita academia / Mas treine o cérebro um pouquinho também", canta.

Ao longo da canção, Shakira cita situações específicas que parecem fazer referência ao conturbado término do casal, que ocorreu depois de 11 anos de relacionamento.

"Eu não volto com você, nem que você chore ou me implore / Eu entendi que não é minha culpa que eles te critiquem / Eu só faço música, desculpe por ter espirrado em você / Você me deixou como vizinho a sogra / Com a imprensa na porta e a dívida no Tesouro", ela diz.

A cantora viu seu conflito com o Ministério da Fazenda espanhol se agravar depois da separação. As autoridades fiscais do país a acusam de sonegar o pagamento de EUR 14,5 milhões --o equivalente a mais de R$ 80 milhões-- em impostos entre 2012 e 2014. Piqué supostamente estimulava Shakira a manter a luta contra as autoridades espanholas acreditando que ela poderia ganhar o caso.

Há versos em que Shakira alfineta até a suposta nova namorada de Piqué. "Você está tão estranho que eu nem consigo distinguir você / Eu valho por duas de 22 / Você trocou uma Ferrari por um Twingo / Você trocou um Rolex por um Casio", canta. Ela estaria fazendo referência à idade de Clara Chía, apontada como nova namorada de Piqué, que tem 23 anos.