SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro vai lançar um serviço de delivery de livros gratuito. As obras serão provenientes do acervo da nova Sala de Leitura Alfredo Machado, que será inaugurada nesta segunda (16), dentro da Sala Baden Powell, em Copacabana.

A entrega será realizada de bicicleta, de terça a sábado, das 9h às 18h. Os pedidos poderão ser feitos via WhatsApp por moradores dos bairros Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. A data da devolução vai variar de acordo com o volume de páginas do livro e com a data do empréstimo.

O nome Alfredo Machado é uma homenagem ao centenário do criador da editora Record, que doou 1.200 títulos ao espaço. A iniciativa é uma parceria da pasta municipal com a Bike Ciclo Courier e a Ceji Consultoria e Negócios.