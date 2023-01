SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brigas, barracos, intrigas, fofocas e falsidade é o que os telespectadores esperam que os participantes entreguem no Big Brother Brasil 23. Por diversas vezes, eles deixaram claro nas redes sociais que não querem ver os brothers e sisters reunidos em roda de oração, fugindo de confronto no jogo da discórdia ou pregando o amor como fez o ator Thiago Abravanel (BBB 22) -na época ele foi chamado de espião do SBT.

Às vésperas da estreia da nova temporada do reality, os usuários do Twitter relembraram algumas das brigas protagonizadas por Gil do Vigor, Pocah, Karol Conká e Camilla de Lucas. "Saudades de quando o BBB tinha briga todos os dias", tuitou a internauta Thy Lima. "Saudades das brigas do BBB, Gil do Vigor contra Pocah e o famoso basculho, Camila de Lucas e Karol Conká. Foi tudo!", escreveu o internauta @cabralantoniosn lembrando o BBB 21

Relembre algumas desavenças, discussões e tretas que aconteceram no reality nos últimos anos:

Leite condensado da discórdia (BBB 1)

Uma das primeiras brigas do reality começou por causa de uma lata de leite condensado. Bruno Saladini ficou sem doce de banana e, para se vingar, decidiu usar o ingrediente para fazer brigadeiro. A funkeira Cris Mota achou a atitude de Bruno egoísta e deu início a uma discussão que causou uma briga generalizada.

Protesto com panelas ( BBB 2)

Vanessa Cristina Soares, conhecida como Tina, começou a bater panelas em protesto e desestabilizou a casa inteira no BBB 2. Ela queria irritar os participantes (e conseguiu), após ser indicada ao paredão. "Ai, ai, em cima embaixo, puxa e vai", gritava Tina enquanto batia panelas. Aliadas da sister tentaram alertar sobre o impacto do seu comportamento com o público que assiste ao reality, mas ela ignorou os conselhos e foi eliminada.

Sem paciência (BBB 9)

Maíra Cardi e Francine Piaia não se deram bem no reality e tiveram diversas discussões. Em uma delas, a coach perdeu a linha com Francine, que a acusou de usar o amigo Flávio Steffli para se dar bem no jogo.

Sem muita paciência para discutir, Maíra disse que a adversária virou a cara para ela e inventou histórias. "Se você é burra o problema é seu", disse a coach. "Burra, eu?" questionou Francine, indignada.

Cenário danificado (BBB 14)

Cássio e Marcelo protagonizaram uma briga que terminou com o cenário quebrado. Tudo começou com uma discussão por causa de Angela, que havia bebido demais. Cássio acusou Marcelo de ter assediado Angela enquanto a sister dormia. Ele foi tirar satisfações e os dois quase se agrediram, mas foram separados pelos outros participantes. Irritado, Marcelo quebrou com socos o acrílico do mezanino do quarto do líder.

"Deixa de ser falsa, menina"? (BBB 16)

"Deixa de ser falsa, menina". A frase, dita por dona Geralda, 63, para Maria Cláudia, no BBB 16, ficou marcada na memória de quem acompanha o reality e continua rendendo memes nas redes sociais. Em sua passagem pelo programa, a aposentada adotou vários participantes como netos e não gostou de ver a sister chorando e pedindo desculpas para Ronan após uma discussão. Deitada na cama ao lado do "netinho", a aposentada perguntou para Maria Cláudia se as lágrimas dela eram sinceras ou falsas. Ela deixou o quarto com dona Geralda gritando: "Falsa!".

Tapas na cara e expulsão de Ana Paula Renault (BBB16)

A rivalidade entre Ana Paula Renault e Renan no BBB 16 chegou ao auge quando ele foi defender a participante Adélia, que jogou cerveja na cabeça da jornalista durante uma festa. Irritada, Ana Paula foi atrás da advogada para tirar satisfação. Ele tentou intervir, os dois discutiram e ela deu dois tapas no rosto do modelo. Acabou expulsa do reality.

Frase de novela (BBB 2018)

Vencedora do BBB 2018, Gleici Damasceno foi eliminada em um paredão falso e ficou no quarto secreto assistindo aos adversários Patrícia e Diego a criticarem. Para se vingar, começou a ensaiar o que diria em sua volta triunfante à casa. Gleici escolheu o bordão da personagem Clara, a mocinha da novela "O Outro Lado do Paraiso"; "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", disse Gleici, olhando para os inimigos, incrédulos com a sua volta.

Teste de fidelidade (BBB 20)

Hadson Nery, o Hadbala, causou uma confusão com as mulheres da casa quando contou para Marcela e Gizelly que os brothers teriam um plano de sedução para "queimar a imagem" de mulheres da casa, uma espécie de teste de fidelidade. O primeiro alvo do grupo foi Mari Gonzalez, que tinha um namorado fora da casa. As duas sisters ficaram indignadas com a estratégia dos homens e contaram para as outras mulheres da casa, que foram tirar satisfações com Hadbala, Felipe Prior e Lucas Galina, em uma das cenas mais comentadas da temporada.

"Basculho" (BBB 21)

Uma discussão entre a funkeira Pocah e Gil do Vigor após um jogo da discórdia fez o termo "basculho" ficar entre os assuntos mais pesquisados no Google. Ela disse que não gostou de ouvir dele que tudo o que fazia era calculado e foi tirar satisfações. Eles trocaram acusações e a discussão terminou em gritaria com Gil dizendo: "Não vim do lixo para perder para basculho, meu amor". A cantora não entendeu o que Gil quis dizer e ele não explicou. Após deixar o reality, Pocah descobriu que basculho significava resto de alguma coisa. Fora da casa, Gil disse para Ana Clara e Fábio Porchat que nem ele sabia o que significava a palavra.