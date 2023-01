RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bella Campos ainda fala de Muda, de "Pantanal", com carinho. Sabe que a personagem foi um marco em sua curta carreira, mas ela já está em outra. A partir desta segunda-feira (16), a atriz de 24 anos será Jenifer Daiane em "Vai na Fé", nova novela das 19h, da Globo. Bella é a filha mais velha da protagonista Sol (Sheron Menezzes).

Em seu segundo trabalho na TV, ela faz parte no núcleo evangélico da trama de Rosane Svartman, que resolveu focar nesse tema após uma pesquisa feita para sua novela anterior, "Bom Sucesso". A autora notou que num grupo de 10 pessoas, de quatro a seis se diziam seguidores do evangelho.

"Um autor de telenovela precisa ter sensibilidade de saber o que está latente na sociedade, sobre o que as pessoas querem conversar", disse Svartman na festa de lançamento da trama, no Rio. A escritora rejeita a definição de uma trama "religiosa".

Fugir de uma personagem estereotipada por causa da sua crença é um dos desafios de Bella. "Ela é muito determinada e sonha em ser advogada", conta a atriz cuiabana, que se anima ao falar sobre Jenifer e a novela. "Vai na Fé novela tem uma mensagem linda de amor e esperança e a minha personagem passa por vários conflitos típicos de uma mulher da sua idade", define.

Assim como em "Pantanal", Bella diz que tem uma relação ótima com todo elenco, mas não esconde a alegria de contracenar com o namorado, MC Cabelinho, que também é ator. Eles assumiram o relacionamento em outubro. "Estudamos juntos e nos divertimos com os personagens. É bem legal como artistas podemos construir algo juntos. Está tudo ótimo".