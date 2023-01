SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna excluiu ou arquivou, na noite deste domingo (15), todas as publicações de seu Instagram, sem dar explicações. O sumiço de suas fotos inflamou rumores que rondam a diva há dias, segundo os quais ela está preparando uma nova turnê.

De acordo com a imprensa estrangeira, a diva do pop pretende realizar uma série de shows ao redor do mundo para comemorar seus 40 anos de carreira. O lançamento de seu primeiro disco, "Madonna", em 1983, seria o marco.

Matthew Rettenmund, autor de uma enciclopédia sobre Madonna e que segue todos os passos da cantora, acredita que o anúncio deve acontecer ainda esta semana. Não há informações de datas ou locais.

Sua última turnê mundial foi "Madame X Tour", de 2019. Como a próxima série de shows, acredita-se, deve ser comemorativa, os rumores apontam que ela seria ancorada nos principais hits da trajetória de Madonna, em especial os dos anos 1980.

Fazem parte da fase oitentista da cantora músicas como "Like a Virgin", "Papa Don't Preach", "Like a Prayer", "Material Girl", "Holiday", "Express Yourself" e "La Isla Bonita".

Com 18,6 milhões de seguidores, o Instagram de Madonna recebe atualizações com certa frequência em seu feed. Agora, restou apenas a seção fixa de "story" da página.