SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do BBB 23 nesta segunda-feira (16) vai ser diferente de todas as outras edições. Durante o Fantástico, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou as duplas, formadas por integrantes do grupo Pipoca e do Camarote, escolhidas pelo público. E disse que amanhã, as novas equipes entrarão juntas na casa e já vão disputar uma prova valendo imunidade.

Nesta primeira semana, todas as dinâmicas e provas, entre elas disputas para liderança e paredão, serão disputadas pelas novas formações. Veja abaixo quem ficou com quem.

DUPLAS DO BBB 23

1- Amanda Meirelles e Cara de Sapato

2 - Bruno Nogueira e Aline Wirley

3 - Cezar Black e Domitila Barros

4 - Gustavo Benedeti e Key Alves

5 - Larissa Santos e Bruna Griphao

6 - Cristian Vanelli e Marvvila

7 - Marília Miranda e Fred Nicácio

8 - Ricardo Camargo e Fred

9 - Sarah Aline e Gabriel Santana

10 - Tina Calamba e MC Guimê

11 - Gabriel e Paula