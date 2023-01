SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais termômetros para o Oscar, o Critics Choice Awards anunciou, em cerimônia na noite deste domingo (15), os vencedores de sua 28ª edição. O grande vitorioso foi "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", que embolsou quatro troféus, incluindo melhor filme.

Em televisão, "Abbott Elementary" foi escolhida como a melhor série de comédia, "Better Call Saul" como a de drama e "The Dropout" como melhor minissérie. Diferentemente do Globo de Ouro e do Emmy, o Critics Choice escolhe ainda um destaque internacional no ano. Na categoria, a coprodução entre Japão e Coreia do Sul "Pachinko" venceu.

O estrangeiro premiado na ala de filmes foi o indiano "RRR", fortalecendo seu caminho até o Oscar diante de outros competidores fortes.

Nas duas principais categorias de atuação, Cate Blanchett levou a melhor por "Tár", na disputa com Michelle Yeoh, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", e Brendan Fraser foi escolhido por "A Baleia" em detrimento de Austin Butler, de "Elvis". O resultado contrariou aquele do Globo de Ouro, na semana passada.

Confira, abaixo, a lista completa de vencedores.

MELHOR FILME

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATOR

Brendan Fraser ? A Baleia

MELHOR ATRIZ

Cate Blanchett ? Tár

MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

Better Call Saul (Netflix)

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Bob Odenkirk ? Better Call Saul (Netflix)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Zendaya ? Euphoria (HBO)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Giancarlo Esposito ? Better Call Saul (Netflix)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Jennifer Coolidge ? The White Lotus (HBO)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Abbott Elementary (Star+)

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jeremy Allen White ? The Bear (Star+)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jean Smart ? Hacks (HBO Max)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Henry Winkler ? Barry (HBO)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Sheryl Lee Ralph ? Abbott Elementary (Star+)

MELHOR MINISSÉRIE

The Dropout (Star+)

MELHOR FILME PARA A TV

Weird: The Al Yankovic Story

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Daniel Radcliffe ? Weird: The Al Yankovic Story

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Amanda Seyfried ? The Dropout (Star+)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Paul Walter Hauser ? Black Bird (Apple TV+)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Niecy Nash-Betts ? Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

MELHOR SÉRIE DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Pachinko (Apple TV+)

MELHOR SÉRIE DE ANIMAÇÃO

Harley Quinn (HBO Max)