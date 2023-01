SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após seis meses de romance, a influenciadora Rafa Kalimann, 29, e o ator José Loreto, 38, não estão mais juntos. A informação sobre o rompimento do namoro foi confirmada com a assessoria de imprensa de Rafa. O motivo, porém, não foi revelado.

A partir de agora, Rafa poderá focar seus esforços em sua participação na próxima novela das 19h, "Vai na Fé", que estreia nesta segunda (16), na Globo. Curiosamente, é a mesma trama para a qual o agora ex-namorado está escalado.

Em recente entrevista ao F5, Loreto disse que as cenas mais quentes e, em boa parte, sem camisa, que ele fará em "Vai na Fé" não seriam um problema para a modelo e influenciadora. Ele contou que a então parceira até o ajudava na preparação e na composição para o papel.

"Se eu fosse um vilão, ela não teria medo de mim, assim como agora, que interpreto um cara sexy, ela não tem motivo para ciúme. Sou um livro aberto e em branco. A base de tudo na nossa relação é o diálogo. Ela tem visto meu empenho e dedicação", reforçou na ocasião.

Foi no tapete vermelho do show especial de 80 anos de Caetano Veloso, em agosto de 2022, que os dois trocaram olhares e assumiram estar num namoro. Os rumores do relacionamento de ambos já aconteciam tinha algumas semanas. No final de julho, o casal havia sido flagrado em uma praia na capital do RJ. Entretanto, disseram que era apenas uma amizade.