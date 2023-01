SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe de jornalismo da Record TV em Salvador, na Bahia, foi agredida na manhã desta segunda-feira (16) enquanto noticiava um acidente. Abalada, a jornalista Tarsilla Alvarindo publicou um vídeo no Instagram.

Ela diz que estava informando sobre um óbito no local e que um parente da vítima pediu que a equipe se afastasse, para privacidade. O pedido foi atendido, mas, após o fim da transmissão ao vivo, dois homens abordaram a repórter, o cinegrafista e o motorista. Um deles deu um soco no lado esquerdo do rosto da jornalista.

"Comecei o dia bem, mirando uma semana leve. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, fui agredida durante um link [ao vivo]. O pedido da família foi respeitado e entramos de longe, não dei nome e nem mostrei o rosto de ninguém. Quando estávamos saindo do local, dois homens abordaram a nossa equipe. Estou sentindo essa parte do rosto", afirmou apontando para o local da agressão.

Em nota, a Record informou que repudia qualquer tipo de violência e confia no trabalho das polícias Militar e Civil, assim como na Justiça. E que reitera que, para haver jornalismo sério e comprometido, é preciso ter a imprensa respeitada no seu direito de informar e prestar serviço à população.