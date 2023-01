SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor dos brasileiros por reality shows não se resume ao Big Brother Brasil, que estreia nesta segunda-feira (16) sua 23ª temporada. Outros programas nacionais e internacionais fazem sucesso nas plataformas de streaming acompanhando a vida de celebridades e pessoas anônimas que cumprem diferentes desafios.

Um dos participantes do BBB 23 já integrou o elenco de outro reality show: a versão brasileira de "Queer Eye". No programa da Netflix, o médico Fred Nicácio é um dos Cinco Fabulosos, como são chamados os apresentadores que transformam a vida de quem passa pelo reality.

O serviço de streaming também conta com a versão nacional de "Casamento às Cegas", um reality show apresentado pelo casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo e que busca formar novos pares sem que eles se vejam.

A Paramount+ também traz um reality show polêmico que faz sucesso entre os brasileiros: a nova temporada de "De Férias com o Ex" viaja ao Caribe, mas tem a participação de celebridades que já passaram por programas do tipo, como é o caso da ex-BBB Lumena Aleluia e os ex-participantes de A Fazenda Lipe Ribeiro, Mirella e Bifão.

Confira cinco reality shows para assistir no streaming.

CASAMENTO ÀS CEGAS BRASIL

No finalzinho do ano passado estreou a segunda temporada do reality show em que casais se conhecem, como o próprio nome já diz, às cegas. Nos episódios, os participantes precisam encontrar o amor sem se apegar às aparências e, se optarem pelo matrimônio, passam a lua de mel em um hotel na floresta amazônica.

Brasil, 2022. Com: Camila Queiroz e Klebber Toledo. 14 anos. Na Netflix

DE FÉRIAS COM O EX CARIBE

O reality original da MTV tem edições gravadas em diferentes lugares do mundo e, dessa vez, mistura participantes da América Latina. A versão caribenha já tem duas temporadas disponíveis na Paramount+ e contam com ex-participantes de temporadas anteriores e de outros realities. O programa leva um grupo de solteiros para uma temporada de curtição em Cartagena, na Colômbia, que é interrompida pela chegada dos ex-parceiros dos participantes.

ESQUADRÃO DE CONFEITEIROS

Este reality culinário tem um clima diferente da maioria, mesmo sendo uma competição. No programa, quatro confeiteiros profissionais usam suas habilidades para produzir o pedido do cliente, que participa dos episódios. A melhor sobremesa temática é a escolhida para celebrar um evento significativo para o participante da vez. O clima nas cozinhas é de colaboração entre os confeiteiros, que não correm o risco de sofrer punições ou da eliminação. A segunda temporada do programa estreia na Netflix nesta sexta-feira (20).

Estados Unidos, 2021. Livre. Na Netflix

LARGADOS E PELADOS BRASIL

Reality que se passa na Colômbia está disponível no streaming, com uma proposta diferente. Um grupo de dez brasileiros é deixado na savana colombiana e precisa sobreviver apenas com um item levado por cada participante. Para completar o desafio, como o nome do programa sugere, os participantes precisam passar pelos 21 dias de perrengue sem nenhuma peça de roupa.

Brasil, 2022. 14 anos. No Discovery+

QUEER EYE BRASIL

A versão brasileira do reality norte-americano chegou à Netflix em agosto do ano passado. A equipe formada pelos cinco apresentadores, chamados de fabulosos, transforma a vida de um participante a cada episódio. Fred Nicácio, responsável pelo bem-estar de quem vai ser transformado, é um dos integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 23.

Brasil, 2022. 12 anos. Na Netflix

