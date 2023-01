SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Feira do Livro, festival literário criado ano passado em São Paulo, terá uma segunda edição que ocorrerá de 7 a 11 de junho, durante o feriado de Corpus Christi.

A praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na região central da capital paulista, abrigará novamente editoras, livrarias, autores e leitores.

O evento é realizado pela Associação Quatro Cinco Um e pela Maré Produções. Um canal online será aberto para receber sugestões do público para a programação da feira. Também será lançado um podcast que irá reunir os debates que ocorreram no festival no ano passado e também os deste ano.