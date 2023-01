RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cinebiografia de Amy Winehouse "Back to Black" começou a ser rodada em Londres, nesta segunda-feira (16), e as primeiras cenas gravadas já são da atriz Marisa Abela caracterizada como a cantora pop, que morreu em julho de 2011, aos 27 anos. A intérprete de sucessos como "'Rehab", "You Know I'm No Good" e "Valerie", entre outros, morreu por excesso de álcool, segundo o laudo de legistas britânicos na época.

Marisa, que é de descendência judaica assim como a cantora, faz parte do elenco da série "Industry", da HBO, e também estará no live action de "Barbie". As imagens dela andando pelas ruas de Londres chamaram a atenção dos fãs. Muitos apontaram várias semelhanças físicas entre a atriz e Amy e elogiaram a caracterização. "Incrível", escreveu um seguidor. "Meu Deus! Perfeito", completou outro.

Abela tornou-se a favorita para ficar com o papel da protagonista já no seu primeiro teste, que impressionou a diretora de "Cinquenta Tons de Cinza", Sam Taylor-Johnson. Outras atrizes também fizeram audições para o filme, mas a estrela de "Industry" acabou sendo a escolhida. A produção ainda não tem previsão de estreia.

Em recente entrevista, Sam falou sobre a relação com Amy. "A minha conexão com Amy começou quando saí da faculdade e estava passeando pelo bairro londrino de Camden. Arranjei um emprego no lendário Koko Club e alguns anos depois, ela escreveu suas canções enquanto morava em Camden. Como tinha acontecido comigo, o local tornou-se parte de seu DNA. Eu a vi pela primeira vez em um show no Ronnie Scott's Jazz Club, no Soho, em Londres, e ficou imediatamente óbvio que ela não era apenas 'talento'. Ela era genial", elogiou a diretora.