SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mansão de Elvis Presley em Memphis, conhecida como "Graceland", vai passar ao controle das três filhas de Lisa Marie Presley, de acordo com informações da revista People.

Lisa, única filha de Elvis, morreu com 54 anos na última quinta-feira (12), depois de ser hospitalizada devido a uma parada cardíaca. Dois dias antes, ela havia comparecido ao Globo de Ouro para prestigiar o ator Austin Butler, indicado ao prêmio de atuação por interpretar o pai da cantora no longa "Elvis".

A propriedade no Tennessee, onde Elvis morou dos 22 anos de idade até sua morte, em 1977, é um local de peregrinação para os fãs e também a segunda casa mais visitada dos Estados Unidos, atrás apenas da Casa Branca. A mansão é também aberta para estadias.

Riley, Harper e Finley, as filhas de Lisa, vão herdar a casa, que antes era de sua mãe. Lisa tinha o controle legal da propriedade desde os nove anos de idade, mas obteve a posse total ao completar 25 anos.

Lisa teve dois filhos de seu casamento com Danny Keough --Riley, 33, e Benjamin, que se suicidou aos 27 anos, em julho de 2020.

Ela se casou com Michael Lockwood em 2006, com quem teve suas filhas gêmeas, agora com 14 anos, Harper e Finley. Lesley e Lockwood se separaram em 2016.

No próximo domingo (22), uma cerimônia aberta ao público no gramado em frente à mansão vai homenagear a vida de Lisa. Ela será enterrada numa área da propriedade conhecida como "jardim da meditação", perto de seu pai e de seu filho Ben.