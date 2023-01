SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O João Rock, um dos principais eventos musicais do Brasil, anunciou a data de sua 20ª edição, que acontecerá no dia 3 de junho. O festival volta ocupa Ribeirão Preto pela segunda vez após passar dois anos suspenso por causa da pandemia de Covid-19.

A pré-venda dos ingressos começa no 1º de fevereiro, a partir das 11h, no site oficial (joaorock.com.br). Esses ingressos antecipados serão vendidos até o dia 7 ou quando os ingressos esgotarem.

A nova edição do festival contará com um espaço ampliado e um novo palco, que ainda não teve seu tema revelado, mas que, segundo os organizadores, vai marcar um novo momento do evento.

"Estamos muito felizes em produzir uma edição histórica para o João Rock, serão comemorados 20 anos em um, mas também este será o primeiro dos próximos 20 anos e vem muita coisa boa por aí", conta Luit Marques, um dos responsáveis pelo festival.

O João Rock contará com quatro pontos de shows, além de espaço para esportes radicais, área de alimentação, camarotes e bares.

O João Rock surgiu em 2002 e se propõe a ter um line-up genuinamente brasileiro, focado no rock, pop, rap, MPB e reggae. A edição de 2022 ressoou as tensões políticas do ano de eleição, com Emicida pedindo para os fãs mandarem Bolsonaro, que chama de "lixo", voltar "para o esgoto de onde ele nunca deveria ter saído".