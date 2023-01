RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma frase com termos chulos postada pelo senador Romário Faria (PL-RJ) como réplica a uma seguidora causou espanto em uma rede social nesta segunda-feira (16). O ex-atacante da seleção brasileira chamou de "piranha" uma mulher que se identifica como Renata Romão.

O xingamento foi precedido por um "vtc", abreviação de "vai tomar no c...", na linguagem das redes, como resposta a um comentário feito por ela no Instagram.

Tudo começou com um elogioso texto de Romário em homenagem a profissionais com quem trabalhou ao longo de sua vida esportiva. "Tive muitos técnicos na carreira, profissionais que me ajudaram a aprimorar o meu talento, outros péssimos, que só me atrapalharam. Mas dois em especial me marcaram para sempre e eu os considero os melhores que tive: no Brasil, Joel Santana, e internacional, Johan Cruijff".

Renata foi uma das primeiras a comentar: "Seu fadado!", no que aparentemente pode ter sido um erro de digitação para "safado". O político logo retrucou: "vtc sua piranha". A agressividade do parlamentar surpreendeu os seguidores: "Pode isso, Arnaldo?", perguntou um deles. Renata, então, fez a réplica: "O seu comentário é digno de um lindo senador. Vamos ver até aonde as máscaras vão ficar nos rostos. Pena que esse adjetivo não cai bem na minha família", escreveu ela, que tem o perfil fechado nas redes.

F5 entrou em contato com os dois. Romário afastou a hipótese de seu perfil ter sido invadido por um hacker e confirmou, por meio de sua assessoria, que foi ele mesmo quem xingou a seguidora.

"O senador admite que respondeu a internauta após ter sido ofendido por ela. Ele acredita em um ambiente de debate e respeito, mas não aceita que o xinguem: quem quer respeito, respeita os outros", diz, em nota oficial enviada ao site.

A reportagem também entrou em contato com Renata Romão. Ela, no entanto, não respondeu às quatro mensagens enviadas por direct no Instagram, apesar de ter visualizado todas.