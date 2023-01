SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos, 81, e o empresário Dody Sirena encerraram uma das parcerias mais bem-sucedidas do showbiz brasileiro. Após mais de 30 anos, eles anunciaram nesta terça-feira (17) que decidiram finalizar amigavelmente as relações profissionais e empresariais.

"As partes seguem suas atividades profissionais de forma independente, com elegância e o máximo respeito que sempre pontuou a parceria", diz a nota da assessoria do cantor, que não revelou o motivo de Sirena deixar de cuidar da carreira do rei.

Com a saída de Sirena, o gerenciamento da carreira e de todos os negócios de Roberto Carlos passa a ser feito pelo Grupo RC. "Os compromissos e shows já firmados serão realizados normalmente e a transição para este novo formato acontecerá até outubro de 2023", afirma a equipe do artista sem descartar negócios futuros com Sirena. "Os futuros negócios entre as partes serão considerados caso a caso."

A parceria da dupla começou em 1992 quando Roberto contratou Sirena para realizar uma turnê pelo sul do país. Depois disso, os dois começaram a trabalhar juntos e o empresário foi o responsável por fechar contratos para eventos grandiosos do rei, como os shows em Jerusalém e Las Vegas, além de parcerias do cantor com Luciano Pavarotti e Jennifer Lopez.