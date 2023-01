SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), que aconteceu nesta terça-feira, (17), as duplas tiveram que decidir, em comum acordo, as primeiras impressões dos outros participantes. O apresentador Tadeu Schmidt quis saber deles com quem tiveram mais e menos sintonia.

Marília Miranda e Fred Nicácio foram os mais votados, como a dupla que ganhou por mais sintonia. "Vocês estão livres a partir deste momento", anunciou Tadeu. Os dois estão se desconectaram.

Nas redes sociais, o público não tem gostado muito de algumas atitudes do médico, e tem chamado o participante de arrogante e "palestrinha" por falar sobre racismo. Depois que o médico se desconectou de Marília e, agora, pode andar livremente pela casa, alguns internautas comentaram que a arrogância do brother aumentou mais ainda. "O tal do Nicácio tá lá interagindo no quarto deserto. Tá querendo ser o 'popular'. Falsiane", tuitou @ChrisRJC. "O ego desse Nicacio é enorme", completou a @Uaifaela_.

Confira com quem os brothers estão se sentindo mais e menos sintonizados:

Domitila e Cezar

Mais sintonia: Cristian e Marvvila

Menos sintonia: MC Guimê e Tina

Bruna Griphao e Larissa

Mais sintonia: Fred e Ricardo

Menos sintonia: Marília e Fred Nicácio

Bruno Gaga e Aline

Mais sintonia: Cara de Sapato e Amanda

Menos sintonia: Cris e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Mais sintonia: Marília e Fred Nicácio

Menos sintonia: Cris e Marvvila

Fred Nicácio e Marília

Mais sintonia: Gustavo e Key

Menos sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Gabriel Santana e Sara

Mais sintonia: Fred e Marília

Menos sintonia: Cara de Sapato e Amanda

Gabriel e Paula

Mais sintonia: MC Guimê e Tina

Menos sintonia: Fred e Marília

Fred e Ricardo

Mais sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Menos sintonia: Fred e Marília

Mc Guimê e Tina

Mais sintonia: Gabriel e Paula

Menos sintonia: Cezar e Domitila

Cara De Sapato e Amanda

Mais sintonia: Aline e Bruno Gaga

Menos sintonia: Marvvila e Cristian

Cristian e Marvvila

Mais sintonia: Domitila e Cezar

Menos sintonia: Gustavo e Key Alves

Após o término do programa, os participantes foram se explicar para as pessoas que deram a placa de quem não sentia sintonia. Mas o clima esquentou entre Tina e Domitila.

"Você verbalizou que conseguia olhar na cara de todo mundo aqui na casa e não conseguiu [me olhar]. Você está em meu radar", disse Tina sensibilizada, enquanto Domitila apenas escutava em silêncio.

"Eu tenho até dificuldade do contato visual com você. É uma coisa que eu percebo", disse logo em seguida Domitila para Tina.

Já na cozinha, Gustavo e Key Alves avaliaram o comportamento dos outros participantes e repercutiram o Jogo da Discórdia.

"A galera veio para jogar mesmo. Só fala de jogo", disse Gustavo. Key Alves completou: "Ou está desesperado pra mostrar isso e não está fazendo nada".