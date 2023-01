SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A participação do cantor Netinho no Iate Clube de Aracaju durante o Carnaval foi cancelada devido ao apoio do artista aos atos bolsonaristas em Brasília, no último dia 8.

O clube já havia postado há uma semana que não "compactua e nem apoia atos antidemocráticos, e não irá permitir jamais qualquer ação dessa natureza dentro da nossa instituição", fazendo possível referência à situação de Netinho.

Desde lá, o cantor tem utilizado sua plataforma no Instagram para "esclarecer" a situação e afirmar que não apoia nenhum "ato de violência e terrorismo". Além disso, Netinho acusa o Iate Clube de "cancelamento" e afirma ter sido surpreendido por sua retirada do bloco.

"Recebi a notícia pública do cancelamento da minha participação através de Rede Social, mas sem qualquer documentação formal de encerramento ou prorrogação do show enviada a mim, mesmo com um contrato vigente", escreve o cantor.

Anteriormente, durante todo o dia de atos golpistas bolsonaristas em Brasília, Netinho postou vídeos e imagens incentivando a participação de mais pessoas nos atos. Agora, todas as postagens foram deletadas.

Além disso, Netinho compartilhou uma popular fake news de que a esquerda política havia se "infiltrado em manifestações da direita" e seria responsável pelo vandalismo.