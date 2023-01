SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tina e Guimê continuam conversando sobre a visão de jogo dos dois até agora no BBB 23 (Globo).

"Estamos sendo coerentes com o nosso jogo e o público tá entendendo. Se estamos agradando ou não... Estamos sustentando o B.O. Eu declarei guerra ontem à noite, não vou dar coração hoje pra Domi", disse Tina. "Uma dica de jogo, principalmente agora que tem muita gente: que a gente seja essa incógnita", disse Guimê.

Além disso, ela falou sobre a relação entre Aline e Bruno. "Ela tá se alongando pra não estourar com Bruno", disse ela. "Praticamente todas as duplas tão seladas", comentou Guimê, respondendo ao comentário. Aline confirmou essa percepção ao dar o emoji de 'biscoiteiro' para sua dupla no queridômetro nesta quarta (18).