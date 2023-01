SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite desta terça-feira (17), Kleber Bambam, campeão da primeira edição do BBB (Globo), participou de uma live com Max Porto -vencedor do BBB 9- e detonou Arthur Aguiar, que levou o prêmio de R$ 1 milhão e meio na última temporada.

Bambam disse que encontrou com Arthur durante uma gravação do Faustão na Band: "Sem sal nenhum esse cara. Esse tal do Arthur é sem sal nenhum. O cara, para mim, é um bobalhão. Arthur, você, para mim, é cara de cachorrinho".

"Para mim, ele tá morto, tá enterrado, porque não teve moral nenhuma. Foi lá no Faustão, no camarim comigo, não fala nada com nada, tá boiando, tá boiando no meio da água. Você vê que nem falam mais dele. O cara não respeita a hierarquia, não respeita nada. É bobalhão e acabou, tá dado o recado", acrescentou o ex-BBB.

No final do ano passado, Bambam causou nas redes após afirmar em podcast que é mais famoso do que Juliette, campeã do BBB 21.