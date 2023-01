SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comédia "De Perto Ninguém É Normal", novo espetáculo da CiaTeatro Epigenia, abrirá no dia 23 de março a temporada de estreias do Teatro do Sesi-SP.

Os atores Clara Carvalho, Milhem Cortaz, Luciana Fávero e Marcelo Varzea estão no elenco da montagem, que tem dramaturgia e direção de Gustavo Paso. Os ensaios da peça começam na próxima semana.

O editor Luiz Schwarcz e a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz compareceram à abertura da exposição "Tridimen-sional: Entre o Sagrado e o Estético", realizada na galeria Arte 123, em São Paulo, na semana passada. A historiadora Maria Lucia Segall esteve lá. A galerista Vilma Eid e o crítico e colecionador Miguel Chaia, um dos proprietários das obras e curadores da mostra, participaram do evento.