MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O ator britânico Julian Sands, 65, conhecido por participar de séries como "Smallville" e "Dexter", está desaparecido após não retornar de uma caminhada por montanhas localizadas no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo informações do TMZ, um porta-voz do Departamento de Xerife do Condado de San Bernardino relatou que o artista é considerado desaparecido desde 13 de janeiro.

Equipes têm feito buscas por terra e pelo ar, com a ajuda de helicóptero e drones, para localizar o ator. A região em que ele sumiu passa por um momento de clima severo devido as fortes chuvas que atingiram a Califórnia.

Julian Sands atuou no filme de sucesso "Uma Janela Para o Amor" (1985) e no longa de terror "Warlock" (1989).