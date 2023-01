SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bafta, principal premiação britânica para a indústria cinematográfica, divulgou nesta quinta-feira os indicados da cerimônia de 2023, cujos vencedores serão conhecidos em 19 de fevereiro.

O filme mais lembrado foi o alemão "Nada de Novo no Front", baseado no clássico literário e disponível na Netflix, com 14 indicações.

Em seguida vieram "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" e "Os Banshees de Inisherin", que também têm dominado a temporada de prêmios, com dez lembranças cada.

Veja abaixo a lista dos indicados nas principais categorias.

MELHOR FILME

Nada de Novo no Front

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Tár

MELHOR FILME BRITÂNICO

Aftersun

Os Banshees de Inisherin

Brian and Charles

Império da Luz

Boa Sorte, Leo Grande

Living

Matilda: O Musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

ATRIZ

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, A Mulher Rei

Danielle Deadwyler, Till

Ana de Armas, Blonde

Emma Thompson, Boa Sorte, Leo Grande

Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

ATOR

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, A Baleia

Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin

Daryl McCormack, Boa Sorte, Leo Grande

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Hong Chau, A Baleia

Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Dolly De Leon, Triângulo da Tristeza

Carey Mulligan, Ela Disse

ATOR COADJUVANTE

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

Albrecht Schuch, Nada de Novo no Front

Micheal Ward, Império da Luz

DIREÇÃO

Nada de Novo no Front, Edward Berger

Os Banshees de Inisherin, Martin McDonagh

Decisão de Partir, Park Chan-wook

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Daniel Kwan/Daniel Scheinert

Tár, Todd Field

A Mulher Rei, Gina Prince-Bythewood