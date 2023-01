SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova versão de "Gossip Girl" foi cancelada pela HBO Max após duas temporadas.

A informação foi confirmada por Joshua Safran, produtor da série, nas redes sociais.

Safran diz que está procurando "outro lar" para a série. "No entanto, no atual contexto, isso pode ser uma batalha penosa. Então, se esse é o fim, pelo menos terminamos no auge", afirmou.

Enquanto a série não encontra outra plataforma, o último episódio vai ao ar na próxima semana. A segunda (e até agora, última) temporada estreou em dezembro do ano passado e terá seu episódio final na próxima semana.

Safran também fez um agradecimento aos fãs. "Muito obrigado pelos fãs de GG ao redor do mundo. Vocês são o motivo de termos voltado e, quem sabe, talvez o motivo de nos encontrarmos de novo. Muito amor para vocês", escreveu, pedindo uma "forcinha" dos telespectadores para manter a série no ar.