SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aniversário da cidade de São Paulo, na próxima quarta-feira (25), terá shows de Almir Sater, Belo e Baile da Dona Onete -este último, com participação de Gaby Amarantos e Aqno.

As apresentações vão ocorrer no Vale do Anhangabaú, na região central da capital. A informação foi confirmada à coluna, da Folha de S.Paulo, pela Secretária Municipal de Cultura, que organiza o evento.

O cantor João Gomes, estrela do piseiro, a banda Fresno, com participação de Vitor Kley e Thedy Correa, completam o line-up no Anhangabaú (veja os horário abaixo).

Haverá ainda ainda uma programação em outras áreas da capital, como shows de Dexter, Brisa Flow e Dow Raiz na Casa de Cultura Hip Hop, na zona leste.

O cantor Nando Reis também vai apresentar a sua nova turnê "Nando Hits", que visita as principais canções de sua carreira, no Centro Cultural São Paulo. Ele receberá seu filho Sebastião Reis no palco. A entrada será gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria.

O evento terá também uma programação infantil, das 12h às 18h, na praça das Artes, perto do palco principal no centro. Entre as atividades oferecidas estão oficinas, recreação, música e contação de histórias.

VEJA OS HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES NO VALE DO ANHANGABAÚ

12h: Almir Sater

14h: Fresno + Vitor Kley + Thedy Correa

16h: Baile da Dona Onete com Gabi Amarantos e Aqno

18h: Belo

20h: João Gomes