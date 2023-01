SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RBD anunciou nesta quinta (19) as datas da turnê que marca a reunião do grupo, incluindo o Brasil. Famoso por hits que formaram a "geração Rebelde", a banda confirmou shows em São Paulo e no Rio de Janeiro como parte da "Soy Rebelde Tour".

De acordo com o anúncio oficial, há por enquanto duas apresentações confirmadas, uma para cada cidade. Enquanto o show em São Paulo acontece no dia 17 de novembro no Allianz Parque, o do Rio de Janeiro está previsto para o dia 19, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão.

Já o valor da inteira dos ingressos para a Pista Premium serão vendidos a R$ 850 e na arquibancada a partir de R$ 420, com possibilidade de opção para estudantes (com taxas). A primeira pré-venda está marcada para acontecer nos dias 24 e 25 de janeiro, com uma segunda leva de ingressos já planejada para acontecer mais para frente.

O anúncio aconteceu na praia de Copacabana, na capital carioca, e na estação da Sé do metrô da cidade paulista.