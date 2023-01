SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao e Larissa venceram a primeira Prova do Líder do BBB 23 (Globo), nesta quinta-feira (19). Além da imunidade nessa primeira semana, cada uma da dupla que venceu a prova, ganhou o poder de vetar duas pessoas na próxima Prova do Líder.

As duplas Cristina e Marvvila, e MC Guimê e Tina não disputaram a prova, pois foram os primeiros eliminados na Prova da Imunidade, conquistada pela dupla Fred e Ricardo.

Como foi a prova?

A dupla precisou se revezar para colocar os atributos na grande pizza, representados por oito bolas. Na sua vez, o jogador pega uma bola do cesto, sobe pela escada, encaixa a bola na pizza e volta descendo pelo mesmo lugar. Se o jogador cair da pizza ou não sair pela escada, a dupla é desclassificada. Qualquer bola que cair no chão não é mais usada, seja da pizza ou do cesto. A dupla que completar a pizza e apertar o botão primeiro vence a rodada. Apenas o jogador que colocar a última bola na pizza é que deverá apertar o botão. A dupla vencedora de cada rodada irá disputar a final. Na última rodada, o jogador da dupla deverá passar seis balões para o parceiro colocar no sanduíche, fazendo-o levitar. Vence a prova a dupla que colocar os balões e apertar o botão primeiro.

Como será a dinâmica da semana?

Sexta-feira

Poder Curinga: Voto com Peso 2

Sábado

Prova do Anjo

Domingo

Formação de paredão entre duplas;

Dupla Anjo imuniza uma pessoa;Dupla Líder indica uma pessoa;

Duplas votam no confessionário:

Contragolpe da dupla mais votada;

Prova bate e volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla contragolpeada;

Votação: Qual dupla vai para o quarto secreto?

Terça-feira

Dupla mais votada pelo público seguirá para o Quarto Secreto e nova votação será aberta

Quinta-feira

Eliminação: mais votado da dupla perdedora é o 1º eliminado do BBB 23 e o outro volta para o jogo.

Cada um da dupla que venceu a prova, ganhou o poder de vetar duas pessoas na próxima prova do líder.

O jogador que voltar do quarto secreto estará imune e também vai poder vetar mais um da prova do líder.