SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta sexta-feira (20), a influenciadora Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, 30, voltou ao Instagram após pausa de menos de um mês, com direito a textão de reflexão sobre o período. No final de 2022, ela protagonizou uma polêmica nas redes sociais com o humorista Fabio Porchat, 39.

"Durante esse período de reclusão, onde um turbilhão de situações e emoções permearam minha vida, a tristeza foi um dos sentimentos que mais me trouxeram reflexão, e eu usei de todo esse momento para refletir sobre tudo e dar um start nesse novo ano, onde meu foco é de fato viver uma mudança emocional e comportamental", diz.

O desentendimento começou quando Porchat fez um comentário no programa Domingão com Huck (Globo), aludindo à participação de Gkay em uma entrevista com Tata Werneck. O humorista brincou que nem Jô Soares saberia lidar com o comportamento da influenciadora e que o apresentador preferiu morrer a ter que entrevistá-la.

"Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá?". A apresentadora respondeu: "O que eu vou fazer". E Porchat continuou: "Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?".

Depois de troca de respostas nas redes e posicionamento dos internautas, a influencer decidiu passar um tempo fora das redes, em um período de detox e reflexão, e sua conta no Twitter foi desativada.

Nesse retorno, ela também compartilhou com os seguidores um resumo do período com a família em sua cidade natal. E falou sobre as metas para 2023. "Eu espero equilíbrio para me entender, para buscar evoluir, para tomar atitudes, para crescer", comentou.