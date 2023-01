RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls, 37, levou um susto ao receber a visita de agentes da Polícia Federal e do Ibama na terça-feira (17) em seu sítio, no município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Eles foram averiguar a informação que a apresentadora tinha dois macaquinhos ganhos de presente do namorado Marcelo Viana. O casal chegou a apresentar documentos que comprovavam uma suposta compra legal, mas os policiais descobriram que as papeladas, na verdade, eram falsas e os bichos vieram de um tráfico de animais silvestres.

"Estou muito triste. Foi um choque ser investigada por tráfico de animais", começou Nicole lamentando o episódio. "Não sei se alguém denunciou, mas o fato é que a Polícia Federal e o Ibama tiveram na minha casa para apreender Mikal e Davi. Eles só não foram embora porque os agentes viram que aqui eles estão seguros. Agora, eles vão fazer um acompanhamento dos bichinhos até que eles possam estar habilitados para voltar à natureza", contou a também modelo à reportagem nesta sexta-feira (20).

Mikael e Davi estão com quase cinco meses de idade e foram comprados por Marcelo há três meses por R$ 60 mil cada. "Antes de comprar, Marcelo pesquisou muito e descobriu existir um 'criadouro autorizado' em Maricá [próximo a Itaboraí]. Na nossa cabeça, estava tudo legal e não estava. Fomos enganados", justificou a ex-panicat que até evitava postar fotos dos macaquinhos justamente para não incentivar o crime de tráfico de animais.

"Já sabia que quando o famoso diz que tem um animal silvestre acaba, sem querer, incentivando as pessoas terem também um macaquinho ou uma arara, por exemplo. Isso faz com que algumas pessoas trafiquem os animais. Sempre tive pavor disso e não publicava fotos deles para não compactuar com esse crime' analisa

Nicole prossegue. "Esses criminosos matam as mães para tirarem os macaquinhos das costas delas e venderem. O policial do Ibama me contou que às vezes matam em uma única vez de 30 a 40 mães", observou Nicole, que foi campeã do Power Couple 4, da Record, com o ex-marido Marcelo Bimbi, em 2019 .

"Chorei muito e isso serviu como aprendizado. Decidi ajudar o Ibama e colocar meu sítio para ser uma área disponível para animais resgatados. Claro que estou arrasada e sei que daqui a um tempo Mikal e Davi vão embora, mas quero poder ajudar as autoridades para que isso não aconteça mais. Querem um animal silvestre para tratar com amor e respeito, façam isso de forma legalizada e fiscalizem os criadouros autorizados", concluiu Nicole.