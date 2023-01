SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alec Baldwin continuará no filme Rust, apesar de ter sido acusado de homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações do longa.

Segundo a revista americana People e o jornal The New York Times, o ator e o diretor Joel Souza seguem na produção.

Além disso, as medidas de segurança serão ampliadas, e armas e munições reais serão banidas do set.

As filmagens devem ser retomadas ainda neste mês e serão transferidas do Novo México, onde o acidente ocorreu, para a Califórnia.

O retorno acontece após a promotoria do Novo México anunciar que Baldwin responderá na Justiça por homicídio culposo.

A pena do crime é de até 18 meses na prisão e uma multa de R$ 26 mil (US$ 5 mil).