RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nanda Costa emocionou os fãs neste sábado (21) ao lamentar a morte do pai em uma antiga foto publicada em seu perfil no Instagram. A atriz, que dois dias antes havia festejado nas redes os 15 meses de vida das filhas Kim e Tiê, aparece na imagem ainda bebê, sendo segurada no colo por ele.

"Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca sairá. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu.

Em meados de 2022, Nanda, 36, revelou no programa de Serginho Groisman que seu pai abandonou a família quando ela tinha cerca de um ano. Apesar da ausência (ou justamente por causa dela), ele teria sido sua motivação para tentar a carreira de atriz.

"Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: 'Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual o meu avô ou assiste novela igual você e a minha avó?'. Ela falou: 'Eu acho que ele vê os dois'. Aí eu falei: 'Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar'", disse ela na ocasião.

