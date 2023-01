SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jeremy Renner, 52, começou o ano de 2023 sofrendo um acidente grave. Agora em casa, ele revelou aos fãs que quebrou mais de 30 ossos.

O astro da Marvel compartilhou uma foto em que aparece fazendo fisioterapia após ter sido liberado do hospital. Ele precisou ficar internado durante 15 dias depois de passar por uma cirurgia.

"Exercícios matinais, resoluções, tudo mudou neste ano novo em particular. Uma tragédia para toda a minha família e rapidamente [estou] focado em unir esse amor. Quero agradecer todo mundo por suas mensagens e consideração por minha família e eu", escreveu Renner.

"Muito amor e gratidão a todos vocês. Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundaram. Amor e bênçãos para todos vocês", agradeceu o ator.

Renner estava com a família quando houve uma tempestade de neve antes do acidenteEle estava manejando uma máquina que pesa 6.600 kg para retirar a neve da estradaO equipamento acabou passando por cima de uma das pernas do atorJeremy foi socorrido por vizinhos, e retirado do local por um helicópteroO ator passou por duas cirurgias e ficou na UTIEle ficou 15 dias internado, quando recebeu alta no último dia 17