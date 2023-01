RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Wirley se emocionou ao ser surpreendida pela mensagem do filho Antônio no vídeo do Anjo deste domingo (22). Ao lado do pai, o ator Igor Rickli, o menino entoou versos do refrão de 'Ragatanga', principal hit do grupo Rouge, que ela foi uma das integrantes nos anos de 2000.

Mãe, que saudade de você. A gente te ama! 'Aserehe ra de re, de hebe tu", começou a cantar o menino, 8. "Estamos bem, fique tranquila. A gente te ama muito. Você é o amor das nossas vidas!", completou Igor Rickli. A mãe Luciana e a irmã Renata Wirley também participaram da gravação e Aline chorou bastante.

Aline Wirley e Bruno são os primeiros Anjos do BBB 23. Para o almoço especial, a dupla convidou Amanda e Antonio "Cara de Sapato". A cantora voltou a falar com os aliados sobre a chateação de Fred Nicácio com a indicação do Monstro. Ela e Bruno escolheram o médico e Marília para o castigo.

Me preocupa o Fred, claro, eu tentei proteger ele ao máximo dentro da nossa parceria [Aline e Bruno]. Eu não tenho explicação para dar. Estamos todos jogando aqui. Estou em um lado do grupo e ele está do outro. A resenha que eu quero fazer com ele depois é pela amizade e pela cumplicidade que a gente tem lá fora", disse a cantora.