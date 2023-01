SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Framboesa de Ouro, prêmio que elege os piores do cinema, divulgou nesta segunda-feira os indicados à edição de 2023. "Blonde", a biografia da atriz Marilyn Monroe produzida pela Netflix, lidera as indicações com oito nomeações.

Na esteira, estão o filme "Pinóquio", com seis indicações, "Morbius", indicado a cinco estatuetas, e o ator Tom Hanks, nomeado a três.

Confira a seguir a lista completa de indicados.

PIOR FILME

"Blonde"

"Pinóquio"

"Tenha um Bom Luto"

"A Filha do Rei"

"Morbius"

PIOR ATOR

Colson Baker, o Machine Gun Kelly, por "Tenha um Bom Luto"

Pete Davidson, por "Marmaduke"

Tom Hanks, por "Pinóquio"

Jared Leto, por "Morbius"

Sylvester Stallone, por "Samaritano"

PIOR ATRIZ

Ryan Kiera Armstrong, por "Chamas da Vingança"

Bryce Dallas Howard, por "Jurassic World: Domínio"

Diane Keaton, por "Mack & Rita"

Kaya Scodelario, por "A Filha do Rei"

Alicia Silverstone, por "The Requin - À Deriva"

PIOR REMAKE, CÓPIA OU SEQUÊNCIA

"Blonde"

"365 Dias: Hoje e "365 Dias Finais"

"Pinóquio"

"Chamas da Vingança"

"Jurassic World: Domínio"

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Adria Arjona, por "Morbius"

Lorraine Bracco, por "Pinóquio"

Penelope Cruz, por "As Agentes 355"

Bingbing Fan, por "As Agentes 355" e "A Filha do Rei"

Mira Sorvino, por "Lamborghini: The Man Behind the Legend"

PIOR ATOR COADJUVANTE

Pete Davidson, por "Tenha um Bom Luto"

Tom Hanks, por "Elvis"

Xavier Samuel, por "Blonde"

Mod Sun, por "Tenha um Bom Luto"

Evan Williams, por "Blonde"

PIOR CASAL

Mod Sun e Colson Baker, o Machine Gun Kelly, por "Tenha um Bom Luto"

Os dois personagens reais da cena na Casa Branca de "Blonde"

Tom Hanks e sua cara cheia de látex, em "Elvis"

Andrew Dominik e seus problemas com mulheres, em "Blonde"

"365 Dias: Hoje e "365 Dias Finais", as duas sequências de "365 Dias"

PIOR DIREÇÃO

Judd Apatow, por "A Bolha"

Mod Sun e Colson Baker, o Machine Gun Kelly, por "Tenha um Bom Luto"

Andrew Dominik, por "Blonde"

Daniel Espinosa, por "Morbius"

Robert Zemeckis, por "Pinóquio"

PIOR ROTEIRO

Andrew Dominik, por "Blonde"

Robert Remeckis e Chris Weitz, por "Pinóquio"

Mod Sun e Colson Baker, o Machine Gun Kelly, por "Tenha um Bom Luto"

Emily Carmichael e Colin Trevorrow, por "Jurassic World: Domínio"

Matt Sazama e Buck Sharpless, por "Morbius"