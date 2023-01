SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Luis Navarro, que interpreta Mark na novela Todas as Flores (Globoplay), se manifestou, na noite desta segunda-feira (23), para se desculpar após polemizar no anúncio de seu divórcio da influenciadora e ex-bailarina do Faustão Ivi Pizzott.

Ele foi duramente criticado por citar no comunicado do fim de seu relacionamento que "não lembrava a última vez que leu um livro" em razão dos compromissos do matrimônio.

"Eu fiz um post falando sobre a separação do meu casamento e gerou muita dor em muita gente. Então, eu quero pedir desculpas a você Ivi (Pizzott), que eu amo, incondicionalmente. Você, Kali e Zuri são os amores da minha vida e nunca vou abandonar vocês", iniciou ele, que é pai de Kali, que tem 4 anos, e Zuri, que tem apenas 4 meses.

"Peço desculpas a todas as mulheres pretas, todas as mulheres, que ficaram tristes e indignadas com o post, não foi a minha intenção", continuou o ator.

O artista também garantiu a ex-mulher não irá ficar sem assistência na criação de suas filhas com o fim da relacionamento.

"Que esse post não sirva de argumento que nenhum homem abandonar suas filhas, sua família. E pra você que viu esse post, o que está terminando, pelo menos por enquanto. É a minha relação entre homem e mulher, porque eu nunca vou abandonar as minhas filhas e a Ivi pode contar comigo na hora que ela quiser", declarou.

Em lágrimas, ele encerrou o seu depoimento reafirmando que não irá deixar que suas filhas cresçam sem a presença paterna - como ocorreu em sua vida.

"Tá sendo um momento muito dificil pra ambos, todos machucados. Nós pretos somos linchados gratuitamente. Nossos fomos abandonados pelos nossos pais e eu não vou fazer isso. Peço sinceras desculpas que acompanham meu trabalho e da Ivi. Desculpa mais uma vez", declarou Luis Navarro.

QUEM É LUIS NAVARRO?

O ator, roteirista e influenciador digital começou a carreira no teatro, em 2010, com a peça Capitães de Areia. Também atuou na peça Morte e Vida Severina. Além de Todas as Flores (Globoplay), atuou nas novelas Boogie Oogie (2014) e Pega Pega (2017), da Globo.

Um dos papéis de maior destaque de Luis foi como o protagonista de Pico da Neblina (HBO Max), em 2019. Na produção, interpretou um ex-traficante que aproveitava a legalização da maconha para trabalhar dentro da lei.

"Não sabia nem bolar um baseado e do nada caiu na minha vida esse papel. Voltei pra São Paulo e comecei a conversar com as pessoas. Eu me aproximei muito do meu sobrinho, que tem 17 anos, pra pegar gírias, jeito de andar. E comecei o questionamento de como bolar um baseado, vi que tem vários jeitos", contou Luis Navarro em entrevista ao Notícias da TV.

No cinema, atuou em A Sogra Perfeita e O Segundo Homem (Star+). Ele ainda é dono de uma loja de roupas e acessórios.

"Sempre entendi o mercado artístico de uma maneira versátil. Quanto mais atributos você tiver, maior a chance de estar empregado", disse em entrevista ao Correio Braziliense.