SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia, nesta terça-feira (24), os indicados à 95ª edição do Oscar, mais importante premiação de cinema dos Estados Unidos. A cerimônia é transmitida pelo site e pelas redes sociais da organização, a partir das 10h30 do horário de Brasília.

O ator e produtor Riz Ahmed, que venceu o homenzinho dourado no ano passado pelo curta "The Long Goodbye", e a atriz Allison Williams, atualmente em cartaz com o terror "M3GAN", comandam o anúncio, que será dividido em duas partes.

Na primeira, serão revelados os indicados a ator e atriz coadjuvantes, animação em longa e curta-metragem, figurino, curta-metragem, cabelo e maquiagem, trilha sonora, som, roteiro adaptado e roteiro original, não necessariamente nesta ordem.

Depois, a partir das 10h41, eles anunciam os contemplados em ator, atriz, fotografia, direção, documentário em longa e curta-metragem, montagem, filme internacional, canção original, filme, direção de arte e efeitos especiais.

A expectativa é que apareçam na lista filmes como "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", "Os Banshees de Inisherin", "Os Fabelmans", "Avatar: O Caminho da Água", "Tár" e "Elvis". O Brasil, que ficou de fora dos pré-indicados a filme internacional, pode aparecer com o curta "Sideral" ou com o documentário "O Território", do qual é um dos produtores.

Marcada para o dia 12 de março, a 95ª edição do Oscar acontece no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, e terá Jimmy Kimmel como apresentador.