SÃO PAULO

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood marcou sua próxima cerimônia para o dia 12 de março

(FOLHAPRESS) Em 24/01/2023 08h00

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia, nesta terça-feira (24), os indicados à 95ª edição do Oscar, mais importante premiação de cinema dos Estados Unidos. A cerimônia é transmitida pelo site e pelas redes sociais da organização, a partir das 10h30 do horário de Brasília.

Estátua em formato do prêmio do Oscar, clicada em evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 2019 Valerie Macon/AFP **** O ator e produtor Riz Ahmed, que venceu o homenzinho dourado no ano passado pelo curta "The Long Goodbye", e a atriz Allison Williams, atualmente em cartaz com o terror "M3GAN", comandam o anúncio, que será dividido em duas partes.

Na primeira, serão revelados os indicados a ator e atriz coadjuvantes, animação em longa e curta-metragem, figurino, curta-metragem, cabelo e maquiagem, trilha sonora, som, roteiro adaptado e roteiro original, não necessariamente nesta ordem.

Depois, a partir das 10h41, eles anunciam os contemplados em ator, atriz, fotografia, direção, documentário em longa e curta-metragem, montagem, filme internacional, canção original, filme, direção de arte e efeitos especiais.

Marcada para o dia 12 de março, a 95ª edição do Oscar acontece no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, e terá Jimmy Kimmel como apresentador.

Confira, abaixo, a transmissão do anúncio dos indicados e a lista completa, conforme as categorias são reveladas.

Melhor atriz coadjuvante

Hong Chau, 'A Baleia' Kerry Condon, 'Os Banshees de Inisherin' Angela Bassett, 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre' Jamie Lee Curtis, 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Stephanie Hsu, 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Melhor ator coadjuvante

Barry Keoghan, 'Os Banshees de Inisherin' Brendan Gleeson, 'Os Banshees de Inisherin' Brian Tyree Henry, 'Passagem' Judd Hirsch, 'Os Fabelmans' Ke Huy Quan, 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Melhor roteiro adaptado

'Entre Mulheres' 'Glass Onion: Um Mistério Knives Out' 'Living' 'Nada de Novo no Front' 'Top Gun: Maverick' Melhor roteiro original

'Os Banshees de Inisherin' 'Os Fabelmans' 'Tár' 'Triângulo da Tristeza' 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Melhor figurino

'Babilônia' 'Elvis' 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre' 'Sra. Harris Vai a Paris' 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Melhor trilha sonora

'Avatar: O Caminho da Água' 'Os Banshees de Inisherin' 'Os Fabelmans' 'Nada de Novo no Front' 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Melhor som

'Avatar: O Caminho da Água' 'Batman' 'Elvis' 'Nada de Novo no Front' 'Top Gun: Maverick' Melhor curta-metragem em animação

'A Irish Goodbye' 'Ivalu' 'Le Pupile' 'Night Ride' 'The Red Suitcase' Melhor curta-metragem em animação

'O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo' 'The Flying Sailor' 'Ice Merchants' 'My Year of Dicks' 'An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It'