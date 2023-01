SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cardiologista Roberto Kalil Filho renovou contrato com a CNN Brasil para a apresentação do Sinais Vitais. Neste ano, a atração terá um novo formato. Serão três pílulas diárias ao longo da programação do canal de TV e nas plataformas digitais da emissora. A estreia ocorrerá em 13 de março.

Na produção, Kalil dá dicas de saúde e aborda temas da área médica.

Os episódios das temporadas anteriores seguirão sendo exibidos aos sábados, às 19h15. Estas edições vão ganhar uma nova introdução, gravada pelo médico.

O cardiologista é presidente do Incor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e diretor-geral do centro de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele também é conhecido por ser o médico de artistas e políticos, como o presidente Lula (PT).