SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Panic! At the Disco vai chegar ao fim. O anúncio foi feito pelo vocalista Brendon Urie no perfil do Instagram da banda nesta terça-feira (24).

No texto, Urie diz que às vezes uma jornada precisa terminar para outra começar, e que agora ele vai precisar dar uma pausa na carreira. O cantor e a esposa Sarah Urie estão prestes a ver nascer seu primeiro filho.

"Vou encerrar este capítulo da minha vida e colocar foco e energia na minha família. Com isso, o Panic! At the Disco não existirá mais. Tentei achar o melhor jeito de dizer, mas não consigo colocar em palavras o quanto isso significou para todos nós", escreveu.

Urie diz que não vê a hora de encontrar os fãs na última turnê da banda, que passará pela Europa, marcada para ocorrer entre fevereiro e março. A banda passou pelo Brasil com um show no Rock in Rio de 2019.

Panic! At the Disco foi formada em 2005 e marcou o cenário emo daquela década. Urie era o único membro restante da formação original desde 2015. Entre os hits do grupo estão as canções "High Hopes", de 2018, e a nostálgica "I Write Sins Not Tragedies", lançada no ano de formação da banda.