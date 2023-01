SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista Gabriela Prioli, 37, está se despedindo da CNN Brasil. Ela anunciou por meio das redes sociais que, após três anos integrando o elenco da emissora paga, não vai renovar seu contrato com a casa.

"Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo! Hoje eu encerro um ciclo muito feliz", começou ela, em post no Instagram.

Na sequência, Gabriela rememorou todos e cada um de seus trabalhos no canal. "O começo -em março de 2020-, acho que vocês todos conhecem. Que intenso foi O Grande Debate! Dele, fui direto -e feliz!- para O Mundo Pós-Pandemia, na companhia de mulheres brilhantes e ótimos convidados."

"Foi lá que, ao som de uma poesia de Fernando Pessoa e na presença do meu pra sempre professor, o sol começou a brilhar mais forte: que delícia foi o CNN Tonight! Naquela bancada eu estreitei laços com duas pessoas que vou levar no coração para o resto da vida, Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre!", acrescentou Gabriela.

"Pra finalizar com chave de ouro essa trajetória, eu ganhei de presente o À Prioli! Só dois anos após a minha estreia, três temporadas de um programa com meu nome, entrevistas densas e profundas e convidados muito especiais", prosseguiu.

"E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil", completou a jornalista.

"Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora. Muito obrigada", concluiu.