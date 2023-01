SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos do BBB 23 nesta terça-feira (24) para o Quarto Secreto com 69,26% dos votos.

Logo que chegaram no quarto, a dupla não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas Tadeu Schmidt explicou para os brothers: "Isto não é um Paredão Falso tradicional. Um de vocês vai embora definitivamente em breve, o outro vai voltar para o BBB. Vocês entraram na casa juntos, passaram por tantas coisas juntos, agora são adversários diretos".

O apresentador deu 30 segundos para cada um dizer por que devem continuar no programa:

"Eu mereço voltar para o Big Brother porque preciso mostrar meu jogo de maneira individual. Eu adoro a Marília, mas a minha dupla é muito diferente de mim, eu respondo pelo meu corpo, pelo meu desempenho, pelas minhas formas de interação. Então, por isso, mereço uma segunda chance para poder mostrar o meu jogo de maneira individual, as minhas interações, as minhas múltiplas possibilidades. Eu preciso voltar, quero voltar e voltar para esse jogo", afirmou Fred.

"Eu devo voltar para a casa mais vigiada, pro BBB, porque eu sou intensa, sou verdadeira, me entrego de corpo e alma, amo o programa. Porque eu tenho sangue de Maria Bonita, quero mostrar também o meu jogo de maneira individual, mostrar a Marília pra vocês 100%. Muitas das coisas que eu não consegui mostrar foi por empatia também à minha dupla, então quero voltar sozinha para mostrar a mulher f*da que eu sou. Inspirar, motivar, mostrar a minha garra", disse Marília.

COMO SERÁ A DINÂMICA

Uma vez no cômodo escondido, será a vez de, na terça-feira (24) abrir a votação para, aí sim, eliminar um dos brothers da dupla. O mais votado dá adeus à disputa e, quem receber menos votos do público, retornará ao jogo imune e com a regalia de vetar um dos confinados da próxima Prova do Líder.