SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (25) é de celebrações para os paulistanos. A cidade de São Paulo comemora 469 anos. Por causa disso, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial que destaca uma das músicas mais importantes da história do município.

Segundo o levantamento, a canção "Evidências", de autoria de Paulo Sergio Valle e José Augusto, famosa nas interpretações de Chitãozinho e Xororó, lidera como a mais executada no segmento de shows no município em 2022.

Depois dela estão "Baby me Atende", de autoria de Igor Costa, Rodrigo Reys, Matheus Fernandes e Junior Angelim, seguida por "Arranhão", dos autores Nudoze, Flavinho do Kadet, Felipe Marins, Kaique Kef, Felipe Kef e Edson Garcia.

Completaram o top 5 as músicas "Não Quero Dinheiro", composição de Tim Maia, e empatadas em quinto lugar, "We Will Rock You", de Brian May, e "Satisfaction (I can't get no)", de Keith Richards e Mick Jagger.

"Evidências" é justamente uma das mais lendárias músicas da dupla, que comemorou 50 anos de estrada em 2022.