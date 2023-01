SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge o Teatro Castro Alves, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (25). O fogo começou por volta das 13h30 e inicialmente a fumaça estava concentrada no lado direito do telhado do prédio que abriga o teatro.

Com o tempo, o fogo foi se alastrando e já atinge os dos lados do telhado do prédio central do teatro, que abriga a sala principal.

Incêndio atinge Teatro Castro Alves, em Salvador João Pedro Pitombo / Folhapress Fumaça preta sai do telhado do teatro **** O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que viaturas já estão no local. O prédio foi evacuado e não há registro de vítimas. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Em nota a direção do Teatro Castro Alves informa que "até o momento, não foi identificado fogo nas dependências internas do equipamento".