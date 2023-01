SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias depois das indicações ao Oscar, um dos concorrentes a melhor filme estreia nos cinemas brasileiros: "Tár", de Todd Field, com Cate Blanchett como uma maestrina consagrada que atravessa uma crise.

O longa recebeu ao todo seis indicações, incluindo diretor e atriz, para Blanchett, que já venceu o Globo de Ouro (categoria drama) e o Critics Choice Awards.

A semana também registra a estreia de "O Pior Vizinho do Mundo", de Marc Forster, versão americana protagonizada por Tom Hanks para o sueco "Um Homem Chamado Ove" (2015).

Para completar, o circuito ganha um retorno. Depois de ter saído de cartaz, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" está de volta. O filme campeão de indicações ao Oscar (11) terá uma sessão diária no Petra Belas Artes, às 18h.

Confira abaixo as estreias da semana.

Alerta Máximo

Após ter o avião atingido por um raio durante o voo, piloto faz um pouso forçado em uma ilha. Em terra firme, ele descobre ao lado dos passageiros que caiu em uma zona de guerra controlada por milicianos, com poucas chances de resgate.

EUA, 2023. Direção: Jean-François Richet. Com: Gerard Butler, Daniella Pineda e Mike Colter. 14 anos

O Pior Vizinho do Mundo

Idoso viúvo e rabugento vive reclamando da vizinhança. Sua rotina muda completamente quando uma jovem família se muda para a casa ao lado. Refilmagem do sueco "Um Homem Chamado Ove" (2015).

EUA, 2022. Direção: Marc Forster. Com: Tom Hanks, Mariana Treviño e Rachel Keller. 14 anos

A Profecia do Mal

Nesta mistura de ficção e suspense, uma empresa é capaz de clonar pessoas a partir de fragmentos do DNA. Por trás da descoberta, está um grupo de satanistas que rouba o item mais sagrado do cristianismo, o Santo Sudário, para criar um clone com o material genético de Jesus. Para evitar que a profecia do mal seja concluída, o Arcanjo Miguel vem à Terra e dá início a uma batalha.

Rep. Checa, 2022. Direção: Nathan Frankowski. Com: Alice Orr-Ewing, Joe Doyle e Eveline Hall. 16 anos

Tár

Primeira mulher a comandar a Filarmônica de Berlim, a renomada maestrina e compositora Lydia Tár precisa lidar com uma crise pessoal enquanto prepara o lançamento de suas memórias e a apresentação ao vivo da difícil "Sinfonia Nº 5", de Mahler. Indicado a seis Oscars: melhor filme, diretor, atriz (Blanchett), roteiro original, fotografia e edição.

EUA, 2022. Direção: Todd Field. Com: Cate Blanchett, Mark Strong e Julian Glover. 12 anos

A Última Festa

Quatro amigos que se conhecem desde a infância se preparam para uma noite inesquecível na festa de formatura do ensino médio. Durante o evento, eles precisam lidar com situações inusitadas, cada um com seu drama pessoal.

Brasil, 2023. Direção: Matheus Souza. Com: Marina Moschen, Christian Malheiros e Thalita Meneghim. 16 anos

REESTREIA

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Na onda dos metaversos, o filme conta a história de uma imigrante chinesa idosa nos Estados Unidos, que terá de controlar diferentes versões de si mesma em vários planos para poder salvar o mundo. Indicado a 11 Oscars, incluindo filme, direção, atriz (Michelle Yeoh) e roteiro.

Everything Everywhere All at Once, EUA, 2022. Direção: Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Elenco: Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu. 14 anos