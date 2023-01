SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um relatório divulgado nesta quarta-feira (25) pela polícia do Condado de Washoe, em Nevada, nos Estados Unidos, diz que o ator Jeremy Renner, 51, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro de "Os Vingadores", estava tentando salvar seu sobrinho adulto, no dia de Ano Novo, quando foi atropelado pela máquina de remover neve.

Em depoimento à polícia, o ator disse que o freio de emergência não estava acionado quando usou a máquina para retirar a caminhonete que estava atolada na neve. "O limpador de neve começou a deslizar, fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência", diz o relatório.

O relatório da polícia diz ainda que a luz indicadora do freio na máquina não estava funcionando e "problemas mecânicos podem ter sido um fator neste acidente". "Embora o removedor tivesse alguns problemas mecânicos, acredita-se, com base em nossa inspeção mecânica, que o freio o impediria de avançar", diz a conclusão do relatório.

Após o acidente, o sobrinho do ator prestou os primeiros socorros e esperou a chegada do resgate. Renner ficou ferido gravemente e foi levado em uma ambulância aérea a um hospital próximo, onde passou por duas cirurgias e ficou internado na unidade de terapia intensiva.

O ator recebeu alta hospitalar em 17 de janeiro e compartilhou um post nas redes sociais dizendo que já estava em casa assistindo um episódio da série "Mayor of Kingstown" com a família.

"Apesar da minha névoa mental em recuperação, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", escreveu Jeremy no Twitter em resposta a um post de divulgação da série -ele é um dos protagonistas.