SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e socialite Paris Hilton , 41, anunciou na noite de terça-feira (24) o nascimento do primeiro filho com o marido, o empresário Carter Reum, por meio de barriga de aluguel. Ela compartilhou uma foto no Instagram segurando a mão do bebê, mas não revelou o nome.

"Você já é amado além das palavras", escreveu Paris na legenda da foto. Vários famosos comentaram a publicação e deram parabéns para a socialite, entre eles, a cantora brasileira Pabllo Vittar, que postou emojis de coração, e a atriz Cleo Pires, que escreveu "parabéns".

Lindsay Lohan, amiga de longa data de Paris, deu parabéns pelo nascimento do bebê. "Parabéns, que bênção! Nós te amamos", escreveu Kris Jenner, mãe das Kardashians-Jenner. "Parabéns amiga linda, muito animada por você", disse a atriz Rumer Willis, grávida do primeiro filho.

"Parabéns aos dois, maior bênção", comentou a modelo Naomi Campbell, que também utilizou uma barriga de aluguel para realizar o sonho de ser mãe. Outra amiga de longa data da socialite que deu parabéns foi Kim Kardashian: "Tão feliz por vocês!!! Tão apaixonada por [esse] anjinho."

A socialite disse, em entrevista na terça-feira à People, que sempre sonhou ser mãe e que estava muito feliz ter encontrado o marido Reum. "Estamos muito animados para começar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê".

Paris e Reum se casaram em uma cerimônia luxuosa em novembro de 2021 e ela sempre falou sobre o uso de fertilização in vitro para conceber um filho. A socialite disse à publicação que eles começaram o processo durante a pandemia de Covid-19.