SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Teen Wolf", que estreou na MTV em 2011, vai retornar às telas. Dessa vez, em formato de longa-metragem, pela plataforma Paramount+. "Teen Wolf: O Filme" estreia nesta sexta-feira (27).

O enredo de fantasia envolve figuras sobrenaturais envolvidos em dramas adolescentes. A série foi protagonizada por Tyler Posey, no papel do lobisomem Scott McCall, ao lado de Crystal Reed, Shelley Henni, Colton Haynes, Holland Roden, entre outros.

Todos eles voltam para o elenco do novo filme, exceto Dylan O?Brian, que interpretava Stiles -um dos personagens mais queridos pelos fãs- e Arden Cho, que fazia Kira, interesse romântico de McCall nas últimas temporadas.

O novo filme se passa em 2026, na cidade natal de Scott, personagem que é o único com o poder para reunir aliados e amigos na lutar contra as novas ameaças.

Para quem gosta de tramas que envolvam seres sobrenaturais, especialmente lobisomens, veja a lista de filmes abaixo.

*

AS BOAS MANEIRAS

O filme de terror fantástico mostra uma mulher rica e misteriosa que está prestes a dar à luz e contrata a enfermeira Clara para ser babá. Na noite de lua cheia, nasce um lobisomem, Clara passa a cuidar do bebê e a protegê-lo de outras pessoas.

França, Brasil e Alemanha, 2017. Direção: Juliana Rojas e Marco Dutra. Com: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Eduardo Gomes. 14 anos. Na Netflix

A GAROTA DA CAPA VERMELHA

Nesta adaptação modernista do clássico "Chapeuzinho Vermelho", Amanda Seyfried interpreta Valerie, uma jovem que vive de um vilarejo aterrorizado por um lobisomem. Ela é apaixonada por Peter, mas seus pais querem que ela se case com Henry, filho de uma família rica. Ela se prepara para fugir com o amante, até que sua irmã é assassinada pelo lobo.

EUA, 2011. Direção: Catherine Hardwicke. Com: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke. 14 anos. Apple TV+

O LOBISOMEM

Um homem retorna da América a pedido da noiva de seu irmão, que está desaparecido. Ele percebe que algo misterioso vem assustando a comunidade e pede a ajuda de um detetive para desvendar o caso.

EUA, 2010. Direção: Joe Johnston. Com: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins e Emily Blunt. 18 anos. No Amazon Prime Video

LOBISOMEM NA NOITE

Após a morte de seu líder, uma seita secreta de caçadores de monstros se reúne em um templo e são lançados em uma competição mortal que busca uma poderosa relíquia. O filme é um novo caminho explorado pelo estúdio da Marvel.

EUA, 2022. Direção: Michael Giacchino. Com: Gael García Bernal, Laura Donnelly e Harriet Sansom Harris. 14 anos. No Disney+